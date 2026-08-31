В Україні подешевшав євро: курс валют на останній день літа

Продати долар можна в середньому за курсом 44,33 грн, а євро – 51,54 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 31 серпня, не змінився і складає 44,87 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,33 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 52,24 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,54 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,81 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,10 грн/євро, а курс продажу - 51,88 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 31 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,55 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також дещо послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,88 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що найближчими тижнями на валютний ринок одночасно чинитимуть тиск кілька факторів, серед яких військові ризики, стан зовнішньої торгівлі та попит імпортерів на валюту. Згідно з прогнозом банкіра, курс долара в Україні до 6 вересня перебуватиме в межах 44,6–45,1 гривні на міжбанківському ринку та 44,6–45,2 гривні на готівковому ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: