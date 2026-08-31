'Циркон' не такий швидкий, як заявляють росіяни: що всередині найдорожчої ракети РФ, - ГУР

Українська розвідка розкрила деталі конструкції ракети, її двигунів та системи наведення.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило детальну інформацію про російську балістичну ракету 3М22 "Циркон". У межах проєкту War&Sanctions розвідники представили інтерактивну 3D-модель ракети, розповіли про її ключові компоненти та назвали підприємства, які беруть участь у виробництві.

Йдеться, що "Циркон" спочатку створювали як морську ракету – на це вказує літера "М" у позначенні 3М22. Росія планувала використовувати її на атомних підводних човнах і фрегатах проєкту 22350, оснащених універсальними корабельними пусковими установками 3С14.

Однак після початку повномасштабної війни та серйозних проблем із застосуванням Чорноморського флоту РФ росіяни адаптували ракету для запуску з берегових ракетних комплексів "Бастіон-М".

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Одна з найбільш показових характеристик "Циркона" – вага його бойової частини. Вона становить близько 120 кг, що є надзвичайно невеликим показником для найдорожчої ударної ракети РФ. Для порівняння, бойова частина російської крилатої ракети малого класу "Бандероль" важить близько 150 кг – тобто більше, ніж у значно дорожчого "Циркона".

Як зазначають у ГУР, після виходу ракети з пускового контейнера спочатку запускається стартовий двигун. Він набирає необхідну висоту та швидкість, після чого відокремлюється, а в роботу вступає основний маршовий двигун. Обидва двигуни – розгінний і маршовий – використовують тверде ракетне паливо.

Росія заявляла, що на окремих ділянках траєкторії "Циркон" здатен розганятися до 9 Махів. Однак, за даними української розвідки, наразі зафіксована максимальна швидкість 3М22 становить не більше ніж 6,8 Маха. Причому такої швидкості ракета не підтримує протягом усього польоту.

За початкове виведення ракети на курс відповідають двигуни системи орієнтації та стабілізації. Вони розташовані на захисному обтічнику, який після виконання своєї функції відокремлюється від ракети.

Що всередині "Циркона"

Ракета використовує комбіновану систему наведення. На маршовій ділянці працює інерціальна система, а на фінальному етапі – активна радіолокаційна головка самонаведення. За обчислення та управління польотом відповідає бортовий цифровий обчислювальний комплекс "Багет-83", який використовується і в інших російських балістичних ракетах. У хвостовій частині розташовані електрогідравлічні рульові агрегати та аеродинамічні рулі. Саме вони є основними керуючими поверхнями ракети.

Під час транспортування рулі складаються, а після виходу ракети з пускового контейнера розкриваються. При цьому вся хвостова частина 3М22 виготовлена з титану.

Українська розвідка оприлюднила не лише технічні характеристики ракети. У базі War&Sanctions наведено інформацію про 70 підприємств, залучених до виробництва 3М22 "Циркон", його основних систем та агрегатів. Йдеться, зокрема, про підприємства, які виготовляють корпуси ракет, двигуни та тверде ракетне паливо. Також ГУР розкрило дані про посадових осіб і співробітників ключових підприємств російського військово-промислового комплексу та іноземне технологічне обладнання, яке вони використовують.

Таким чином, українська розвідка фактично показала не лише те, як влаштований російський "Циркон", а й значну частину виробничого ланцюга, який стоїть за створенням цієї зброї.

ГУР здобуло секретні дані ключового підприємства російського ВПК

Нагадаємо, фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у межах спецоперації в російському кіберпросторі здобули стратегічно важливий масив закритих даних одного з ключових підприємств ВПК РФ - науково-дослідного інституту "Полюс" ім. Стельмаха. Йшлося про десятки гігабайт внутрішнього документообігу та службової інформації керівної та технічної ланок інституту. Аналіз отриманих даних свідчить, що російський ВПК дедалі більше залежить від постачань компонентів з Китаю. Так, оптичні деталі, вироблені китайськими компаніями, є ключовими в системах навігації та наведення всіх типів ракет оперативно-тактичного рівня "Іскандер".

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