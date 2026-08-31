'Двері зачинені': Бельгія відмовляється використовувати заморожені активи РФ для України

Міністри закордонних справ європейських країн обговорять це питання наступного тижня.

Бельгія рішуче виступає проти використання заморожених російських активів для підтримки України. Свою позицію Брюсель повторив у відповідь на заклики чотирьох країн Європейському Союзі відновити обговорення цієї схеми, пише Euractiv.

"Це не підлягає обговоренню, двері зачинені", – заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

Цього тижня Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Європейську комісію дослідити нові способи залучення близько 200 мільярдів євро знерухомлених російських активів для підтримки України.

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На європейському саміті в грудні минулого року бельгійський прем'єр-міністр Барт Де Вевер заблокував ініціативу Німеччини та Європейської комісії щодо надання Україні "репараційного кредиту" у розмірі 210 млрд євро, аргументуючи це тим, що це наражатиме країну на юридичні санкції з боку Росії, адже більшість активів зберігаються в Euroclear у Бельгії.

Жорсткий тон Франкена дещо відрізняється від того, як про цю схему цього місяця висловлювався міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево. Схоже, що він залишив можливість використання заморожених активів за умови, що вся юридична відповідальність буде справедливо розподілена між країнами ЄС.

Зазначається, що у листі до Єврокомісії країни визнавали юридичні ризики, пов'язані з використанням російських активів, і зазначали, що жодна країна не повинна нести непропорційний тягар. Міністри закордонних справ європейських країн обговорять це питання на зустрічі в Ірландії наступного тижня.

Заморожені активи Росії - останні новини

Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща закликали Брюссель відновити роботу над використанням понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування України.

У січні прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що повна конфіскація державних активів РФ, знерухомлених в межах Європейського Союзу, стане актом війни.

Міністр закордонних справ, Європейських справ та співробітництва з розвитку Королівства Бельгія Максім Прево заявив, що в Бельгії не бачать готовності інших країн розподілити відповідальність за ризики, які можуть постати у разі конфіскації російських знерухомлених активів, тому пропонують використовувати ці активи як важіль тиску на перемовинах з Росією.

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