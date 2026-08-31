Ілля Ведмеденко

Середній вік імпортованих преміальних SUV з пробігом становив 7,7 року.

За перші сім місяців 2026 року український автопарк поповнили майже 3,2 тисячі вживаних преміальних кросоверів, імпортованих з-за кордону. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року цей показник зріс на 31%, повідомляє "УкрАвтопром".

Найбільшим попитом користувалася модель Audi Q7, при цьому її перевага над конкурентами виявилася справді вражаючою. Друге місце посіла BMW X7, показники якої виявилися приблизно у п’ять разів скромнішими, ніж у лідера. На третій позиції розташувався Land Rover Range Rover.

Загалом саме німецькі бренди опинилися у центрі уваги. До списку лідерів потрапили одразу чотири моделі Mercedes-Benz, а інноваційна BMW XM посіла восьме місце. Замикає десятку лідерів розкішна Maserati Levante.

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ТОП-10 преміальних кросоверів з пробігом:

Audi Q7 – 1955 од. BMW X7 – 369 од. Land Rover Range Rover – 228 од. Mercedes-Benz GLS – 210 од. Mercedes-Benz GL – 159 од. Mercedes-Benz EQS SUV – 50 од. Mercedes-Benz EQE SUV – 49 од. BMW XM – 28 од. Lincoln Navigator – 25 од. Maserati Levante – 21 од.

Середній вік імпортованих преміальних SUV з пробігом становив 7,7 року.

Авторинок України – останні новини

Від початку року український ринок поповнили понад 3,5 тисячі нових субкомпактних кросоверів. Українці найчастіше обирали авто з традиційними двигунами внутрішнього згоряння – на них припало 58% продажів у цьому сегменті.

При цьому у липні українці придбали 6,8 тисячі вживаних легковиків віком до п’яти років. Найбільшим попитом користувалися бензинові авто, частка яких склала 44%. Рейтинг вкотре продемонстрував популярність кросоверів, а лідером серед окремих моделей стала Tesla Model Y.

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