За перші сім місяців 2026 року український автопарк поповнили майже 3,2 тисячі вживаних преміальних кросоверів, імпортованих з-за кордону. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року цей показник зріс на 31%, повідомляє "УкрАвтопром".
Найбільшим попитом користувалася модель Audi Q7, при цьому її перевага над конкурентами виявилася справді вражаючою. Друге місце посіла BMW X7, показники якої виявилися приблизно у п’ять разів скромнішими, ніж у лідера. На третій позиції розташувався Land Rover Range Rover.
Загалом саме німецькі бренди опинилися у центрі уваги. До списку лідерів потрапили одразу чотири моделі Mercedes-Benz, а інноваційна BMW XM посіла восьме місце. Замикає десятку лідерів розкішна Maserati Levante.
ТОП-10 преміальних кросоверів з пробігом:
- Audi Q7 – 1955 од.
- BMW X7 – 369 од.
- Land Rover Range Rover – 228 од.
- Mercedes-Benz GLS – 210 од.
- Mercedes-Benz GL – 159 од.
- Mercedes-Benz EQS SUV – 50 од.
- Mercedes-Benz EQE SUV – 49 од.
- BMW XM – 28 од.
- Lincoln Navigator – 25 од.
- Maserati Levante – 21 од.
Середній вік імпортованих преміальних SUV з пробігом становив 7,7 року.
Авторинок України – останні новини
Від початку року український ринок поповнили понад 3,5 тисячі нових субкомпактних кросоверів. Українці найчастіше обирали авто з традиційними двигунами внутрішнього згоряння – на них припало 58% продажів у цьому сегменті.
При цьому у липні українці придбали 6,8 тисячі вживаних легковиків віком до п’яти років. Найбільшим попитом користувалися бензинові авто, частка яких склала 44%. Рейтинг вкотре продемонстрував популярність кросоверів, а лідером серед окремих моделей стала Tesla Model Y.