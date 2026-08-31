'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштує долар 31 серпня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 31 серпня, не змінився і становить 44,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав одразу на 30 копійок і складає 52,05 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,15 гривні, а євро - за курсом 51,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок залишився незмінним і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 28 копійок – до 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 31 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,55 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також дещо послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,88 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні не змінився і складає 44,87 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,33 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 52,24 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,54 гривні за євро.

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