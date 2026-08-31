В кінці літа в Україні дорожчають огірки та помідори: як змінилися ціни на овочі

Серед фруктів знизилася вартість слив та абрикос.

Гуртові ціни на огірки за минулий тиждень зросли в Україні з 15-35 до 25-50 грн/кг. Також здорожчали помідори – з 18-30 до 25-35 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

При цьому солодкий перець за тиждень втратив 5 гривень і коштує вже 20-60 грн/кг. Також здешевшали більшість овочів борщового набору, з яких найбільше білокачанна капуста – з 18-25 до 17-20 грн/кг. Морква втратила 1 гривню – до 12-15 грн/кг, тоді як ріпчаста цибуля – на дві - до 13-15 грн/кг.

Діапазон цін на картоплю скоротився в сторону зменшення – з 11-14 до 11-13 грн/кг. А от з буряком розкид цін, навпаки, змінився в більшу сторону – з 9-12 до 10-12 грн/кг.

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За тиждень різко здорожчали кабачки – з 15-30 до 33-37 грн/кг. Кілограм гострого перцю подешевшав на 20 гривень – з 90-150 до 70-130 грн.

У фруктово-ягідному сегменті подешевшали сливи – з 20-50 до 15-40 грн/кг, дещо втратили абрикоси – з 60-95 до 55-85 грн/кг. Ціни на кавун тримаються на досить низькому рівні – 7-10 грн/кг проти 8-10 грн/кг за тиждень до цього. А от диня трошки здорожчала – з 15-25 до 20-25 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Гуртові ціни на сливи опустилися на чверть за тиждень і фрукт вже коштує відчутно дешевше, ніж в минулому сезоні. Фермери при цьому зізнаються, що поточні ринкові умови, на кшталт перевиробництва фрукту, можуть змусити їх ще нижче опустити ціни на сливу.

Економіст Олег Пендзин зазначив, що, поки українські порти залишаються закритими, вартість низки продуктів буде знижуватися. На внутрішньому ринку фіксують надлишок пропозиції через перевиробництво і відсутність можливості виштовхнути товар за кордон.

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