Цей формат відпочинку може врятувати Європу від надмірного туризму: в чому секрет

Піші походи можуть пом'якшити деякі негативні наслідки надмірного туризму.

Надмірний туризм у популярних місцях Європи змушує мандрівників вигадувати все нові варіанти відпочинку, нерідко обмежуючи свої плани чи бажання, як, наприклад, у випадку з "міні-туризмом".

Однак тепер експерти пропонують звернути увагу ще на один формат подорожей, який дозволить туристам відвідати навіть найпопулярніші місця, але при цьому пом'якшить негативні наслідки надмірного туризму – як для самих себе, так і для місцевих громад.

Йдеться про тривалі неквапливі піші подорожі (walking holiday), які ще донедавна вважалися скоріше хобі для обмеженої кількості туристів, пише Euronews Travel.

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Видання зазначає, що за останній рік у британському сегменті Google фіксувалося зростання пошукових запитів на такий формат відпочинку приблизно на 60%.

"Надмірний туризм – це не просто кількість туристів, це їхня концентрація", – пояснює фахівчиня з піших походів та мешканка Греції Анні Антонату.

Як приклад вона наводить сумнозвісний грецький острів Санторіні, який натовпи круїзних туристів уже перетворили на одну суцільну чергу. Однак піші походи тут, за її словами, забезпечують більш збалансований стиль туризму.

"Замість того, щоб скупчуватися на відомих оглядових майданчиках у години пік, туристи розходяться по селах, стежках і менш відомих островах", – пояснила Антонату.

При цьому, додає експертка, подорожуючи без зайвого поспіху поза піковим сезоном, піші туристи здебільшого витрачають гроші на місцевий бізнес, зокрема готелі, поромні компанії, пекарні та таверни.

З нею згоден і гід компанії Exodus Adventure Travels Веріано Верде, який проводить піші тури по італійському Амальфітанському узбережжю, що потрапило в новини на початку цього року, коли вірусне відео показало місцевих жителів, "замкнених" у своїх будинках, поки туристи тіснилися пліч-о-пліч на вузьких вуличках або в чергах на пороми.

За його словами, піші прогулянки – це безпрограшний варіант: місцеві жителі та підприємства отримують вигоду, а туристи насолоджуються більш усамітненим і незабутнім способом познайомитися зі справжнім Амальфі та навколишніми селами.

"Привабливість життя в маленькому селі полягає в тому, щоб відчути справжню автентичність місця та повсякденне життя, як місцевий житель. Навіть сьогодні багато хто живе за 300-400 кроків від головної дороги, а в деяких районах люди пересуваються майже виключно пішки", – каже він.

Надмірний туризм у Європі

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, чи не найбільше в Європі від надмірного туризму страждає іспанська Барселона. Однак є кілька простих способів бути "хорошим туристом".

При цьому експерти назвали найбільш переповнені місця в Європі цього року, де туристів більше, ніж місцевих жителів. У "лідерах" – Греція.

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