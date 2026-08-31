Параноя Путіна почала паралізувати Росію, – Foreign Affairs

Посадовці не повідомляють керівництво про проблеми, допоки вони не стануть критичними.

На тлі відсутності перспектив завершення війни в Україні, Кремль посилює контроль над власним народом. Про це пише Foreign Affairs.

Видання зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення, обмеження для народу у РФ регулярно посилюються. Менш очевидною, але не менш важливою є різка зміна в доктрині внутрішньої безпеки у РФ, відзначає видання.

Оскільки на тлі війни Кремлю треба більш агресивна стратегія, щоб тримати під контролем ймовірних опозиційних діячів та пересічних росіян. Зокрема ФСБ, яке в останні десятиліття фокусувалося на боротьбі з тероризмом, зараз працює над пошуком шпигунів. І все це призводить до загальної параної.

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"Правління, засноване на полюванні на шпигунів та параної, має значні наслідки. Оскільки державні установи та приватні підприємства бояться репресій ФСБ, вони почали приховувати точні дані, уникати прийняття рішень та загалом перемикатися на режим виживання. Серед пересічних росіян та державних службовців поширення соціального контролю та переслідувань за державну зраду створило повсюдний клімат недовіри та підживило відчуття паралічу", – відзначає видання.

Журналісти додають, що у РФ часто під приводом "боротьби зі шпигунами" заарештовують людей, які не підтримують державну політику. Зокрема, виступають проти сильно конфронтації із Заходом. Зазначається, що якщо до повномасштабного вторгнення в РФ порушували 10-15 справ про державну зраду щороку, то вже у 2024 їх стало 361, а за перший квартал 2026 року вже було 143 такі справи

І хоч такий підхід дозволяє Кремлю посилювати свій політичний контроль, це водночас підриває до здатності керування державою, зазначає видання. Оскільки спроби перетворити будь-яку уявну політичну загрозу на потенційний акт державної зради призводить до того, що держава покладається не на правові норми, а на "таємні оцінки ФСБ". Й на тлі цього російські еліти приховують від керівництва країни все більше інформації, яка може не сподобатися Кремлю. Все це призводить до того, що посадовці не повідомляють про проблеми до моменту, поки вони не переростуть у кризові ситуації.

"Для Кремля сьогодні ризик паралічу еліт є реальним: тепер він поширюється не лише на дослідницьку та експертну спільноту, а й на вищих посадовців та лідерів промисловості в Москві та регіонах. Руйнуючи петлю зворотного зв'язку, необхідну кожному стабільному уряду, навіть найавторитарнішому, для того, щоб залишатися при владі, режим Путіна стає менш здатним розуміти реальний стан Росії. А це в довгостроковій перспективі може зробити Путіна набагато вразливішим до справжньої політичної кризи", – підсумовує видання.

Репресії в РФ: що відомо

Раніше видання The Washington Post повідомляло, що на тлі наближення виборів, РФ посилює придушення антивоєнних настроїв у країні. Це зокрема видно на тлі заборони балотуватися кандидатам, які виявляють хоч якусь незгоду з війною в Україні.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна має підтримку в питанні закінчення війни навіть в оточенні Путіна. За словами українського президента, у РФ все більше людей розуміють наслідки затягування цієї війни.

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