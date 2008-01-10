У Харкові наслідок ДТП загинуло двоє людей
20:07, 10 січня 2008Харьків
0 0
В автомобіля відірвалося колесо
Харків. 10 січня. УНІАН. У Харкові, на Сімферопольському шосе, водій автомобіля ”АЗЛК- 2140”, рухаючись в напрямку проспекту Гагаріна не впорався з керуванням через те, що в авто відірвалося праве заднє колесо, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем ”Рено”.
Як повідомили УНІАН у Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля ”АЗЛК” загинули на місці події, а обидва водії та пасажир автомобіля ”Рено” отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані до лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter