У Харкові наслідок ДТП загинуло двоє людей

Харків. 10 січня. УНІАН. У Харкові, на Сімферопольському шосе, водій автомобіля ”АЗЛК- 2140”, рухаючись в напрямку проспекту Гагаріна не впорався з керуванням через те, що в авто відірвалося праве заднє колесо, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем ”Рено”.

Як повідомили УНІАН у Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля ”АЗЛК” загинули на місці події, а обидва водії та пасажир автомобіля ”Рено” отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані до лікарні.