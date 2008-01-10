Ковзанка на пл. Свободи працюватиме до березня

Харків. 10 січня. УНІАН. Льодова ковзанка на майдані Свободи продовжить свою роботу до 1 березня.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

Всі інші новорічні святкові заходи на центральній площі міста, а це, зокрема, казкове льодове містечко, будинок Діда Мороза, триватимуть до 13 січня.

За даними прес-служби, всього на головних майданчиках міста, в Палацах культури, спорту, в парках, театрах, музеях, клубах, бібліотеках, на стадіонах у ці дні пройшло понад 50 різноманітних святкових заходів.