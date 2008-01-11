У Харкові стартує Кубок Європи з лижних гонок зі спринту
08:42, 11 січня 2008Харьків
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Змагання триватимуть до 13 січня
Харків. 11 січня. УНІАН. Сьогодні у Харкові стартує Кубок Європи з лижних гонок зі спринту.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, змагання прооходитимуть 11-13 січня на спортивній базі товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпійський спортивний клуб «Темп» (вул. Батумська, 16).
В змаганнях планується участь збірних команд Німеччини, Бєларусі, Росії, Литви, Казахстану, Ізраїлю, Чехії, Польщі та України.
Урочиста церемонія відкриття змагань о 17.30.
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