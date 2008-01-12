У Полтаві Мазепа трохи посуне Петра I – все-таки державний діяч

Полтава. 12 січня. УНІАН. Депутати Полтавської міської ради 11 січня на позачерговій сесії ухвалили рішення, яким дозволили будівництво пам`ятника гетьману Івану Мазепі.

Як передає кореспондент УНІАН, мер міста Андрій МАТКОВСЬКИЙ заявив, що депутати узгодили розташування Музею українського козацтва і поряд з ним - пам`ятника гетьману Івану Мазепі на території заповідника «Поле Полтавської битви».

«Оцінки були різними, але переписувати історію - річ марна. Хай краще приїжджають до Полтави туристи, молодь зі всієї України і на місці роблять власні, незаангажовані висновки щодо нашого непростого минулого», - сказав А.МАТКОВСЬКИЙ.

Міська влада на будівництво музею і пам`ятника планує виділити кошти з держбюджету (субвенція у розмірі 9 млн. грн.), кошти місцевого бюджету і спонсорів.

Як повідомляв УНІАН, у 2005 році безрезультатно завершився конкурс на проект пам`ятника гетьману Івану Мазепі в Полтаві, оголошений виконкомом міськради. Виходячи з ситуації, міськвиконком ухвалив рішення про проведення нового конкурсу з більш ясними і конкретними умовами.

Проти встановлення пам`ятника виступали представники Партії регіонів.