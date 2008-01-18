Салигін не хоче чути слово «Шалом»

Харків. 18 січня. УНІАН. Міжнародна єврейська правозахисна організація Центр Симона Візенталя звернулася до лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням виключити з партії голову Харківської облради Василя САЛИГІНА за антисемітські висловлювання.

Про це йдеться у листі, переданому УНІАН з представництва Центру Симона Візенталя в Європі (Париж).

«Як нам стало відомо, - йдеться у зверненні, - голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН привітав своїх колег-депутатів побажанням: «Щоб у цьому Новому році ви ніколи не чули слово «Шалом» у сесійній залі».

Автори звернення просять Януковича провести розслідування того, «що стоїть за цією заявою».

«Якщо, як ми вважаємо, це було навмисна образа єврейського народу, ми чекаємо, що Ви публічно засудите САЛИГІНА і виключите його з вашої партії», - йдеться у зверненні.

У іншому випадку, - зазначають його автори, « це розглядатиметься як заохочення антисемітизму і зрада тих українців, які підтримують цінності толерантності і демократії».

Як повідомляється у зверненні, Центр Симона Візенталя - міжнародна єврейська правозахисна організація, членами якої є 440 тисяч осіб по всьому світу. Заснований в 1977 р. з штаб-квартирою у Лос-анжелісі. Центр використовує уроки Холокоста для аналізу сучасних проблем у сфері дискримінації і забобонів. Центр є неурядовою організацією, що має консультативний статус в Організації Об`єднаних Націй, ЮНЕСЬКО, ОБСЄ, Організації американських держав і Раді Європи.