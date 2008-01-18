Салигін: я сказав не те, про що ви подумали

Харків. 18 січня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН прокоментував лист Шимона САМУЕЛЬСА, директора з міжнародних відносин Центру Симона Візенталя, у якому міститься прохання до лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА розібратися і виключити з партії В.САЛИГІНА за антисемітські висловлювання.

Як повідомляє видання «Вовремя», В.САЛИГІН сказав: «Я мав на увазі, що слово «Шалом», яке означає «мир», добре побажання, не повинне звучати з вуст людини лицемірної».

При цьому голова облради додав: «Просив би представників Міжнародної організації Фонд Симона Візенталя, до діяльності якої я ставлюся з глибокою пошаною, звернути увагу на те, як за це рішення (визнання ОУН-УПА стороною, яка воювала на боці Німеччини) в Харківській обласній раді проголосувала фракція тієї політичної сили, керівником якої на Харківщині є Олександр ФЕЛЬДМАН. Хай же нікого не вводять в оману свідомо спотворені цитати усної мови. Я однаково поважаю всі народи. І ніколи не вибирав за національною ознакою ні друзів, ні ворогів».