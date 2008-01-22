10.00 23.01.08 Позачергова сесія Харківської міськради

23 січня 2008 року о 10.00 у сесійній залі Харківської міської ради (пл. Конституції,7) відбудеться 18 позачергова сесія Харківської міської ради 5 скликання.

У порядку денному сесії – 7 питань.

Зокрема, депутати планують внести зміни до бюджету, розглянути питання про комунальну власність, про надання згоди на придбання автомобілів та спеціалізованої техніки на умовах кредитування або фінансового лізингу, затвердять проекти відведення земельних ділянок для продажу прав на них на земельних торгах, затвердять план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради 5 скликання на 2008 р.

Харківської міської ради (пл. Конституції,7), відповідно до розпорядження міського голови від 17 січня 2007 р., відбудеться 18 позачергова сесія Харківської міської ради 5 скликання. В проекті порядку денного - 7 питань.