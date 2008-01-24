Харків. 24 січня. УНІАН. У середу на сесії депутати відхилили протест прокурора Харкова на рішення V сесії Харківської міської ради 4 скликання від 27.04.2005 року «Про припинення та надання у користування земельних ділянок юридичним та фізичним особам» в частині надання ТОВ «Дольове комерційне підприємство «Укржитлоспецхолдінг» в оренду терміном до 01.04.2030 року земельної ділянки загальною площею 0,8632 га по пр.Тракторобудівників, 57 для експлуатації та обслуговування будівлі магазину.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Згідно з висновком Юридичного департаменту міськради протест прокурора не підлягає задоволенню з таких причин: при внесенні протесту не взято до уваги наявність судової суперечки щодо визнання недійсним договору оренди земельної ділянки на пр. Тракторобудівників, 57, де Харківська міська рада є відповідачем у справі; 11 січня 2008р. Харківським апеляційним господарським судом винесено ухвалу, якою підтверджена законність рішення Харківської міської ради від 27.04.2005 року про надання ТОВ «Дольове комерційне підприємство «Укржилспецхолдінг» в оренду земельної ділянки по пр.Тракторостроителей, 57.