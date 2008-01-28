Фельдман виступає за надання Харкову особливого статусу
Нардеп розробив законопроект
Харків. 28 січня. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН розробив проект закону «Про особливий статус міста Харків».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.
Законопроект розроблено з метою приведення законодавства України у відповідність з Європейською Хартією місцевого самоврядування та Рекомендаціями Ради Європи №48 (1998), 102 (2001) щодо місцевої і регіональної демократії в Україні.
У повідомленні говориться, що цей закон визначає особливий статус Харкова за такими параметрами: колишня столиця України; друге місто за чисельністю населення; найбільший індустріальний центру країни; обласний центр; центр прикордонної території; центр юридичної і авіаційної науки; центр інноваційної діяльності; центр єврорегіону, створеного на кордоні з Росією. Закон визначає особливості визначення виконавчої влади і місцевого самоврядування в місті згідно з Конституцією України і законами України.
Серед іншого, в проекті визначені правові, економічні, соціальні та організаційні положення діяльності щодо забезпечення містобудівництва, реконструкції шляхів, впорядкування міста. У документі пропонується вирішення таких основних проблем, як подолання бідності, тарифікація житлово-комунальних послуг, регулюються питання ціноутворення тощо.
На 28 січня у Харкові вже заплановане громадське обговорення законопроекту, в якому, окрім ініціатора закону О.ФЕЛЬДМАНА, братимуть участь економісти, політологи, представники громадських організацій.