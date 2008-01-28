Найчастіше закон про боротьбу з корупцією порушують голови місцевих рад

Харків. 28 січня. УНІАН. Закон України «Про боротьбу з корупцією» найчастіше порушують голови місцевих рад.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявила заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації Любов ЛУЧАНІНОВА.

Такий висновок вона зробила на підставі порівняльного аналізу кількості притягнутих до адміністративної відповідальності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 2006 та 2007 рр. в Харківській області.

За її даними, у 2007 р. серед державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування виявлено 327 порушень вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією». Судами до адміністративної відповідальності притягнуто 289 осіб, з них 30 – державні службовці, що становить 10,4 % від загальної кількості.

Аналіз кількості притягнутих до адміністративної відповідальності держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 2006 та 2007 рр. свідчить про збільшення їх загальної кількості на 20 осіб. В той же час, на 31,8% зменшилась кількість державних службовців серед притягнутих до відповідальності.

За інформацією Л.ЛУЧАНІНОВОЇ, протягом 2007 р. найчастіше до відповідальності притягувалися голови місцевих рад (161 випадок, з них 21 особу притягнуто двічі, 3 особи - тричі), заступники голів місцевих рад (4 випадки), секретарі місцевих рад (43 випадки, з них 1 - двічі), головні бухгалтери місцевих рад (14 випадків, з них 1 - двічі), керівники структурних підрозділів виконкомів місцевих рад (13 випадків), спеціалісти місцевих рад (22 випадки), серед яких: спеціалісти-землевпорядники - 10 осіб, спеціалісти відділів бухгалтерського обліку – 4 особи.

Серед районів області найбільше порушень у Чугуївському (20), Харківському (19), Первомайському та Валківському (по 17), Богодухівському (15), Балаклійському (14), Великобурлуцькому, Дворічанському, Ізюмському та Нововодолазькому (по 12), Вовчанському та Куп’янському (11), Красноградському та Золочівському (по 10) районах.