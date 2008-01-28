У Харкові працюватиме представництво Омбудсмена?

Харків. 28 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить керівництво ряду областей надати Уповноваженому Верховної ради з прав людини допомогу в питанні відкриття регіональних представництв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА звернулась до глави держави з питання відкриття регіональних представництв Уповноваженого у Сімферополі, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Луганську, Львові, Одесі, Ужгороді та Харкові.

З метою сприяння Уповноваженому у здійсненні його повноважень з контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини та захисту прав кожного громадянина на території України В.ЮЩЕНКО у листі до голови Ради міністрів АРК, голів Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Харківської ОДА звертається з проханням надати всебічну допомогу щодо виділення окремих технічно обладнаних службових приміщень для представників Уповноваженого ВР.

Пов`язані з такими витратами відшкодування мають здійснюватися в установлених межах за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Водночас Президент звертає увагу на обов`язок органів державної влади співпрацювати з Уповноваженим ВР і його представниками та надавати їм необхідну допомогу і сприяння.