Харківщині «світить» «Доступне житло»

Харків. 31 січня. УНІАН. Харківська область братиме участь у державній програмі «Доступне житло».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, про це поінформував голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

За його словами, на першому етапі в експерименті з будівництву доступного житла візьмуть участь 8-10 областей України.

Згідно з концепцією цієї програми держава надає одноразову грошову допомогу громадянинові (розмір може становити близько 30% вартості житла) для первинного внеску, а дві третини всієї суми повинен сплачувати безпосередньо замовник (з власних і кредитних ресурсів). Крім того, важливе значення відводиться місцевим держадміністраціям або органам місцевого самоврядування. Йдеться, зокрема, про низку кроків, спрямованих на мінімізацію вартості для забудовника, безкоштовне виділення земельних ділянок для будівництва тощо.

Ці питання обговорювалися у Президента України за участю голів облдержадміністрацій та профільних міністрів.

Як повідомив А.АВАКОВ, на сьогодні найбільш підготовленими територіями для організації будівництва є Харківський та Чугуївський райони області. Не виключено, що будівництво там розпочнеться вже цього року.

Керівник області також підкреслив, що на реалізацію державної програми «Доступне житло», починаючи з наступного року, планується виділяти близько 0,5 млрд. грн.