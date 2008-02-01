Карасьов дає підказки Ющенку і Тимошенко

Харків. 1 лютого УНІАН. Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що завданням Президента є спонукати уряд до дій управлінсько-економічного, а не піар-політичного характеру.

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Він зазначив, що з одного боку виглядає так, що Секретаріат Президента продукує критичні заяви в бік уряду. Однак, за його словами, потрібно враховувати, що й ініціативи уряду часто носять не тільки економічний, а й “піарно-політичний” характер.

Для прикладу він навів ініціативу уряду щодо повернення українцям боргів Ощадбанку СРСР. За словами В.КАРАСЬОВА, це, звісно, важлива й корисна соціальна ініціатива, але ніхто зараз не може прогнозувати, якими будуть її наслідки.

Кажучи про вірогідність зростання, чи падіння рейтингу Юлії ТИМОШЕНКО в результаті “прихованого протистояння” з Президентом та його Секретаріатом, політолог зазначив, що з точки зору кампанії 2010 року важливим є не тільки ствердження електоральних позицій, а й закріплення свого статусу серед державно-адміністративних, бізнесових еліт. Він додав, що багато представників як політичних, так і економічних еліт виступають за утвердження стабільної ситуації в країні, водночас деякі кроки уряду спрямовані на підрив такої стабільності.