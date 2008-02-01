Кушнарьов знав про замах на себе?

У четвер, 31 січня, в Червонозаводському районному суді Харкова розпочалися слухання у справі Ігоря Бударного (екс-охоронця Євгена Кушнарьова) і Володимира Приймака.

Як пише «Газета по-харьковски», правоохоронці звинувачують їх в організації вибуху, який стався в березні 2006 року в офісі Партії регіонів на Сумській, 39 в ту мить, коли Є.Кушнарьов вирушав на дебати з Арсеном Аваковим. Веде справу суддя Сергій Остапчик. Відеозйомка в залі суду заборонена.

За версією слідства, саморобний вибуховий пристрій на замовлення охоронця І.Бударного зробив В.Приймак.

До цього моменту вже дав свідчення звинувачений В.Приймак. За інформацією «Медіапорту», той визнав, що дійсно виготовляв вибуховий пристрій. Але в мить, коли одержав замовлення, не знав, для чого він насправді призначений.

І.Бударний, за словами В.Приймака, говорив йому, що вибухівка потрібна «для тренування охоронців», тому перед вибухом пристрій повинен був видати звуковий і світловий сигнали та спрацювати із запізненням.

Прокурор же звернув увагу суду на «деякі суперечності» в інформації, яку слідчі СБУ одержали від В.Приймака під час досудового слідства, і свідченнями, які він дав сьогодні в суді.

Слідчому В.Приймак зізнався: вже у момент передачі охоронцеві Є.Кушнарьова вибухового пристрою той розповів йому, що він буде використаний «для імітації замаху на Євгена Петровича Кушнарьова, шеф в курсі». Пізніше Бударний сказав Приймаку, що «шеф задоволений», а як подяку передав 200 гривень.

Сьогодні в залі суду В.Приймак визнав, що так все і було. І заявив, що під час досудового слідства на нього не тиснули.