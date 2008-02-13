Поблизу Есхару тепловоз протаранив Жигулі

Харків. 13 лютого. УНІАН. Сьогодні близько 7-ї ранку в Чугуївському районі на переїзді, який не охороняється, маневровий тепловоз протаранив автомобіль ВАЗ («Жигулі»).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської ОДА, внаслідок катастрофи загинула пасажирка автомобіля – жінка 1969 року народження.

Аварія сталася за 300 метрів від залізничної платформи неподалік селища Есхар (зупинка «Дачі»), куди прямував легковик.

Водій авто був доставлений в реанімацію до районної лікарні.