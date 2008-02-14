Коритцева - у чвертьфіналі Cachantun cup

Харків. 14 лютого. УНІАН. Харків’янка Марія КОРИТЦЕВА вийшла в чвертьфінал представницького турніру WTA третьої категорії з призовим фондом $200 тис. Cachantun cup, який проходить у Вінья дель Мар в Чилі.

Як повідомляє сайт клубу «Тетра», у поєдинку 2-го раунду українська тенісистка обіграла Петру ЦЕТКОВСЬКУ з Чехії: 6-3, 6-4.

За вихід до фіналу Марія позмагається з переможницею матчу між італійкою Сарою ЕРРАНІ та іспанською тенісисткою Нурією ЛЬЯГОСТЕРА-ВІВЕС.