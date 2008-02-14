Кохання є тимчасовим божевіллям

10:51, 14 лютого 2008
Харьків
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Як стверджують мексиканські науковці, воно триває не більше 4-х років. Апе закохана людина не здатна думати ні про що, окрім своєї пасії...

Кохання триває не більше чотирьох років і є тимчасовим божевіллям.

До таких висновків дійшли мексиканські науковці.

Це відчуття слід відрізняти від симпатії, прихильності і сексуального потягу. Від початку фази закоханості відбувається вироблення мозком особливих хімічних сполук. Після цього активізуються відділи мозку, що відповідають за емоції. І таким чином закохана людина не здатна думати ні про що, окрім своєї пасії. Ці реакції тривають не більше 4-х років – такий ресурс міцності навіть у найромантичніших почуттях, пише Эхо Москвы.

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