Кохання є тимчасовим божевіллям
10:51, 14 лютого 2008Харьків
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Як стверджують мексиканські науковці, воно триває не більше 4-х років. Апе закохана людина не здатна думати ні про що, окрім своєї пасії...
Кохання триває не більше чотирьох років і є тимчасовим божевіллям.
До таких висновків дійшли мексиканські науковці.
Це відчуття слід відрізняти від симпатії, прихильності і сексуального потягу. Від початку фази закоханості відбувається вироблення мозком особливих хімічних сполук. Після цього активізуються відділи мозку, що відповідають за емоції. І таким чином закохана людина не здатна думати ні про що, окрім своєї пасії. Ці реакції тривають не більше 4-х років – такий ресурс міцності навіть у найромантичніших почуттях, пише Эхо Москвы.
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