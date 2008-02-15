Машиністи метро продовжують голодування

Харків. 15 лютого. УНІАН. Машиністи Харківського метрополітену, які з 11 лютого проводять акцію протесту, не припиняють голодування і домагаються виконання всіх своїх вимог.

Незважаючи на відсторонення від виконання обов’язків начальника метрополітену Сергія МУСЄЄВА, сказав кореспонденту УНІАН учасник голодування Віктор ЧИЖОВ, ще «не виконано іншої, може, навіть важливішої вимоги – поновити 21 звільненого з роботи машиніста електропоїздів».

Він повідомив, що на сьогодні запланована зустріч учасників акції з новим керівником -виконувачем обов’язків начальника Держпідприємства «Харківський метрополітен» Георгієм БРОНШПАКОМ.

«Ми припинимо голодування лише після наказу про поновлення на роботу всіх незаконно звільнених машиністів і остаточного усунення з посади С.МУСЄЄВА», - сказав В.ЧИЖОВ.

Як повідомляв УНІАН, наказом Міністра транспорту та зв’язку України Йосипа ВІНСЬКОГО від 14 лютого Сергій МУСЄЄВ відсторонений від виконання обов’язків начальника Держпідприємства «Харківський метрополітен». С.МУСЄЄВУ збережено зарплату на період до закінчення роботи комісії з проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємства. На той же період виконуючим обов’язки керівника метрополітену наказом міністра призначений Г.БРОНШПАК.