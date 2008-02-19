ТЕЦ-5 припинила підігрів води

Харків. 19 лютого. УНІАН. Керівництво Харківської ТЕЦ-5 направило на адресу мера Михайла ДОБКІНА листа, у якому інформує його про те, що «через відсутність лімітів природного газу для виробництва теплової енергії ТЕЦ-5 вимушена понизити споживання газу до виділених лімітів. Унаслідок цього ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» повністю припиняє підігрівання води в мережах», - мовиться в листі. ТЕЦ-5 також просить М.ДОБКІНА терміново підготувати і включити резервні джерела теплопостачання м. Харкова.

Про це повідомляє видання «Главное».

Копії листів, які підписані першим заступником голови правління ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» Михайлом ГОЛОВІНИМ, направлені також губернатору Арсену АВАКОВУ та його заступнику Олегу ШАПОВАЛОВУ.

Як стало відомо «Главному», скорочення лімітів, про які йдеться в листі, пов`язане з великою заборгованістю комунального підприємства «Харківські теплові мережі» за спожитий природний газ.