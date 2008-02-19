Суд заступився за Мусєєва

Харків. 19 лютого. УНІАН. Київський районний суд Харкова 18 лютого виніс визначення «заборонити Геннадію Броншпаку або іншим особам здійснювати які-небудь дії, спрямовані на перешкоду Сергію Мусєєву або призначеним С.Мусєєвим посадовим особам виконання обов`язків і здійснення своїх повноважень, в т.ч. виконання С.Мусєєвим обов`язків начальника ГП «Харківський метрополітен».

Про це повідомляє «SQ» з посиланням на інформацію начальника контрольно-ревізійного відділу метрополітену Дмитра Мандрикова. За його словами, позов був поданий самим С.Мусєєвим.

Суд також заборонив своїм визначенням Г.Броншпаку виконувати обов`язки начальника Харківського метрополітену, а також перешкоджати доступу С.Мусєєва на територію і в приміщення управління метрополітену.

Як повідомлялося, 14 лютого начальник метрополітену С.Мусєєв був усунутий з посади на час роботи на підприємстві комісії Міністерства транспорту і зв`язку України. В.о. начальника метрополітену був призначений Г.Броншпак, голова наглядової ради концерну «АВЭК і К°. В день виходу наказу міністра, писала преса, С.Мусєєв, перебував на лікарняному.