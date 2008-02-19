Аваков прогнозує відставку Мусєєва

Харків. 19 лютого. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає, що результатом роботи комісії Мінтрансу стане звільнення Сергія МУСЄЄВА з посади начальника Харківського метрополітену

Про це Харківський губернатор заявив в інтерв`ю обласному радіо. Насправді, вважає А.АВАКОВ, кадрові перестановки в метрополітені мало кого хвилюють. «Головне - це результати роботи метрополітену. Як стосовно роботи з персоналом, так і стосовно якості перевезень. Насамперед - лад, скорочення інтервалів у русі поїздів та безпека пасажирів і персоналу. Це ключові напрями, де потрібно, щоб метрополітен сьогодні зосередив свою роботу», - сказав губернатор.

Сьогодні місцеві ЗМІ передають, що Київський райсуд Харкова виніс визначення, згідно з яким забороняється перешкоджати С.МУСЄЄВУ виконувати обов`язки начальника Харківського метрополітену.