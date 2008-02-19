Директор ошукав свій кооператив

Харків. 19 лютого. УНІАН. У Харківській області за матеріалами оперативників Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю порушено кримінальну справу стосовно директора житлово-будівельного кооперативу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, він підробив угоду на право тимчасового використання земельної ділянки загальною площею 60 га, що розташована на території Дергачівського району і була надана іншому житлово-будівельному кооперативу під будівництво індивідуальних житлових будинків для воїнів-інтернаціоналістів.

Згодом зловмисник самовільно зайняв та розпочав на ній незаконну забудову, чим завдав збитків власнику на загальну суму понад 500 тис. грн.

У подальшому правопорушник уклав з фізичними особами угоди про пайове будівництво житлових будинків та заволодів їх грошовими коштами на суму понад 300 тис. грн.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).