Мусєєв: а ви не вірили
Сьогодні відсторонений міністром транспорту від роботи Сергій Мусєєв приступив до виконання обов`язків начальника Харківського метрополітену. Принаймні, про це повідомляє відновлений сайт підприємства. Сам Мусєєв раніше заявляв, що його не вдасться звільнити за наказом Мінтрансу...
Сергій МУСЄЄВ приступив до виконання обов`язків начальника ДП «Харківський метрополітен».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомляє сайт метрополітену.
Конференція 4-тисячного трудового колективу метрополітену, яка пройшла в суботу, 16 лютого, одноголосно висловила негативне ставлення до зміни керівництва підприємства, йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, 14 лютого наказом міністра транспорту і зв`язку України
Йосипа ВІНСЬКОГО С.МУСЄЄВ був усунутий з посади начальника метрополітену на час роботи на підприємстві комісії Мінтрансу. В.о. начальника метрополітену був призначений Г.БРОНШПАК, голова наглядової ради концерну «АВЭК і К°.
За повідомленнями місцевої преси, 18 лютого Київський райсуд Харкова виніс визначення, згідно з яким забороняється перешкоджати С.МУСЄЄВУ виконувати обов`язки начальника Харківського метрополітену.
Водночас голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ повідомив в ефірі обласного радіо, що роботу метрополітену перевірить комісія Мінтрансу. Губернатор заявив, що результатом роботи комісії стане звільнення С.МУСЄЄВА з посади.
Протягом минулого тижня у Харкові звільнені працівники Харківського метрополітену провадили безстрокове голодування з вимогами поновлення на роботі 21 звільненого машиніста електропотягів та усунення з посади С.МУСЄЄВА. Голодування було призупинене в результаті домовленостей на переговорах в облдержадміністрації, що утворена узгоджувальна комісія допоможе розв’язати трудовий конфлікт.