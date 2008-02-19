Затягування створення ТСК щодо дій керівництва Харкова шкодить харків`янам

Київ. 19 лютого. УНІАН. Народний депутат, лідер Харківської організації БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що затримка зі створенням Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з розслідування діяльності нинішнього керівництва Харкова шкодить самим харків`янам.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що сам факт створення комісії не є якоюсь панацеєю, «коли почне працювати, тоді й почне».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, просто через те, що парламент не працює і комісія не може бути створена, втрачають, у першу чергу, харків`яни.

Також, за його словами, від цього втрачає міський бюджет, місто втрачає необхідні інвестиції.

Як повідомляв УНІАН, комітет з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної ради рекомендував парламенту створити Тимчасову слідчу комісію ВР з розслідування фактів порушення Конституції, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем Харківської міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних і фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов`язків.

Згідно з відповідним проектом постанови головою ТСК пропонується обрати народного депутата Олега ЛЯШКА (фракція БЮТ), його заступником - Василя ГРИЦАКА (фракція Партії регіонів).

До складу ТСК пропонується обрати народних депутатів Миколу КАТЕРИНЧУКА (НУ-НС), Олександра ТКАЧЕНКА (КПУ), Олега ЗАРУБІНСЬКОГО (Блок Литвина), Олександра ФЕЛЬДМАНА (БЮТ), Володимира МАЛИШЕВА (Партія регіонів), Руслана КНЯЗЕВИЧА (НУ-НС) та Артема ПШОНКУ (Партія регіонів).