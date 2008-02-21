Вавілов прокоментував ситуацію в керівництві Електроважмашу

Харків. 20 лютого. УНІАН. На сьогодні облдержадміністрація не має жодних документальних підстав, які б могли стати причиною для кардинальних змін керівництва ДП «Електроважмаш».

Як повідомив начальник ГУ промисловості, транспорту і зв’язку облдержадміністрації Владилен Вавілов, у зв’язку з поширенням у ЗМІ інформації про нібито звільнення з посади директора ДП «Електроважмаш» Віталія Чередника, ГУ буде звертатися до Мінпромполітики для отримання додаткової інформації.

Як стратегічне підприємство, основним напрямком якого є експортна діяльність у сфері енергетичного машинобудування, до ДП «Електроважмаш» існує посилена увага з боку відповідних служб, які опікуються безпекою держави.

«В управління приходило декілька документів, у яких йшлося про певні недоліки у веденні експортної діяльності на «Електроважмаші». Крім того, влітку минулого року була тривала перевірка підприємства ГоловКРУ. Сьогодні мені важко однозначно сказати, чи є в когось із державних контролюючих установ вагомі претензії до керівництва ДП «Електроважмаш», - підкреслив В.Вавілов.

Інформація сайту Харківської ОДА