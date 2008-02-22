1,5 тис. ”лівих” мітингують на пл.Свободи

Харків. 22 лютого. УНІАН. Близько 1,5 тис.чол. (за оцінкою правоохоронних органів) беруть участь у мітингу на пл.Свободи в Харкові.

Згідно з символікою, на площі зібралися представники понад 10 політичних партій та організацій, серед яких - Соціалістична партія України (СПУ), Комуністична партія України (КПУ), Народно-демократична партія, Соціал-демократична партія (об`єднана) (СДПУ(о), Прогресивна соціалістична партія, "Союз лівих сил", партія "Трудова Україна", а також громадські організації "Слобожанській вибір", "Союз. Чорнобиль. Україна", "Діти війни України".

Основними вимогами політсил і організацій, які беруть участь у мітингу, є недопущення вступу України в НАТО без референдуму, продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, повернення пільг соціально незахищеним верствам населення. Крім того, СПУ під час мітингу проводить збір підписів харків`ян за продовження мораторію на продаж землі. Серед основних гасел, які тримають мітингуючі, - "Не дамо олігархам землю", "Ні Натівським базам в Україні", "Росії - так, НАТО - ні", "НАТО - STOP".