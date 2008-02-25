12:00 Прес-конференція начальника УПЕК Без’язичного(прес–центр Майдан Свободи)

У понеділок о 12.00 у прес-центрі Майдан Свободи відбудеться прес-конференція начальника паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації Василя Без’язичного. Тема: «Стан справ з газопостачанням в області, ситуація з розрахунками за енергоносії». Адреса прес-центру: майдан Свободи, 8, к.305. Тел.720-12-15, 720-12-16.

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