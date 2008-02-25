Машиністи метро готові оголосити страйк

Харків. 25 лютого. УНІАН. Начальник відділення Національної служби посередництва та примирення у Харківській області Ольга ЗУЄВА вважає, що всі засоби впливу та спроби домовитися з машиністами, які беруть участь в акції протесту проти дій усуненого наказом Міністра транспорту України керівника ДП «Харківський метрополітен» Сергія МУСЄЄВА, вичерпані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Як заявили сьогодні представники голодуючих машиністів, їхнє терпіння урвалося. Вони розуміють, що оголошувати страйк машиністів – це порушення чинного законодавства України, але більшість машиністів Московського та Салтівського депо готові на крайні заходи. «Ми не бачимо іншого способу бути почутими з боку керівництва метрополітену», - наголосив учасник акції протесту, машиніст 1-го класу із 25-річним стажем Олег АНІСТРАТЕНКО.

За словами дружини одного з госпіталізованих машиністів Алли ЧИЖОВОЇ, сім’ї та друзі машиністів цілком підтримують їхні вимоги щодо негайного звільнення С.МУСЄЄВА з посади начальника Харківського метрополітену. У відстоюванні своїх прав та вимог дружини голодуючих машиністів та машиністи, які підтримують своїх колег, але продовжують виконувати свої професійні обов’язки, готові пішим маршем йти у Київ або оголосити про страйк.

Втім, як вважає О.ЗУЄВА, такі дії повністю паралізують роботу Харківського метрополітену та неминуче призведуть до повної зупинки роботи всіх ліній метрополітену. За її словами ситуація з розв’язанням трудового спору між машиністами та керівництвом Харківського метрополітену зайшла майже у глухий кут при повній бездіяльності C.МУСЄЄВА. Крім того, О.ЗУЄВА повідомила, що саме вона ініціювала огляд голодуючих машиністів фахівцями обласної клінічної лікарні.

«На жаль, в Україні немає жодного нормативного акту, який би регламентував таку акцію протесту, як голодування. Тому ми звернулися до міжнародного права, а саме Мальтійської декларації по відношенню до тих, хто оголосив голодування. Базуючись на положеннях цього міжнародного акту, я ініціювала медичне обстеження голодуючих, які вранці поскаржилися мені на погіршення стану здоров’я. Результатом обстеження стала госпіталізація всіх шести учасників акції протесту», - наголосила О.ЗУЄВА.