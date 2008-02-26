Олена Бондаренко виграє на турнірі в ОАЕ

Харків. 26 лютого. УНІАН. Харків`янка Олена Бондаренко вийшла в другий раунд турніру WTA з призовим фондом півтора мільйони доларів Barclays Dubai Tennis Championships, який проходять в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати).

Як повідомляє сайт «Сапронов-теніс», у стартовому поєдинку українська тенісистка в трьох сетах обіграла представницю Росії Марію Кириленко: 3-6 6-3 6-2.

Спочатку Олена поступалася 3-6 0-2, але потім знайшла ключі до гри суперниці і перехопила ініціативу.

Наступна суперниця Бондаренко визначиться у матчі між росіянкою Оленою Дементьевою (8-й номер посіву) та швейцаркою Патті Шнідер.