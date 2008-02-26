Презентовано дослідження про голодомор італійського вченого

Київ. 26 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО взяв участь у презентації книги „Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італійських дипломатів, 1932-1933 рр”., що відбулася в Національному університеті „Києво-Могилянська академія”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у своєму виступі В.ОГРИЗКО підкреслив значення презентованої книги для відновлення правди про трагічні події в історії українського народу - Голодомору 1932-33рр. „Свідчення італійських дипломатів про Голодомор, - зазначив глава українського зовнішньополітичного відомства, - суттєво доповнюють уже накопичений матеріал, сприяючи у такий спосіб актуалізації роботи з міжнародного визнання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні геноцидом”.

В.ОГРИЗКО поінформував учасників зібрання про заходи МЗС України з визнання світовою спільнотою Голодомору 1932-33 рр. актом геноциду українського народу.

Глава зовнішньополітичного відомства України висловив вдячність авторові „Листів з Харкова” – італійському професорові Андре ҐРАЦІОЗІ за важливий внесок у справу формування міжнародної науково-історичної думки про Голодомор.