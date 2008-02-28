Аваков не виходитиме з «Нашої України»

Харків. 28 лютого. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ не має наміру виходити з партії «Наша Україна».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі губернатора.

«Харківський губернатор ні зараз, ні в суботу не має наміру заявляти про вихід з партії «Наша Україна». Спекуляції на цю тему і спроби якось особливо тлумачити намір утриматися від коментарів до суботи – зайві», - зазначила прес-служба позицію А.АВАКОВА.

Про позицію харківської партійної організації у зв`язку із заявами низки колег можна буде говорити після внутріпартійного обговорення на політраді обласної організації партії «Наша Україна» і на політраді партії, повідомили у прес-службі.

«Послідовно, упродовж всіх останніх років підтримуючи позицію демократичних перетворень в суспільстві, що проводяться Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, заявляю: почесний глава партії завжди знаходитиме тверду підтримку та опору в «Нашій Україні» в цілому в країні, і вже точно – в Харківській обласній партійній організації і в мене особисто», - передає слова А.АВАКОВА прес-служба.