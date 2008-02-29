В Україні визначатимуть 7 природних чудес

Харків. 28 лютого. УНІАН. З 1 березня розпочнеться презентація 100 учасників всеукраїнської акції ”7 природних чудес України”.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив ініціатор акції, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО.

Він наголосив, що акція «7 природних чудес» є другим етапом всеукраїнської акції «7 чудес України», яка проходила торік і під час якої було обрано сім кращих історико-культурних та архітектурних об’єктів країни.

М.ТОМЕНКО наголосив, що метою обрання семи природних чудес є пропагування унікального природного світу України та привернення уваги до об’єктів, що мають перспективу стати цікавими не лише для українського, а й для закордонного туристичного товариства.

Він нагадав, що об’єктами для участі у конкурсі стали геологічні об’єкти: гори, печери, вулканічні масиви; озера, річки, природні (нерукотворні) лісові масиви тощо.

Крім того, за словами М.ТОМЕНКА, під час акції буде проведено “своєрідну інвентаризацію природних об’єктів”, аби захистити ряд з них від загрози руйнування. Він пояснив це тим, що серед 100 об’єктів, які вже визначені, 20 знаходяться “у загрозливому стані”. “Стан, у якому знаходиться велика кількість визначних природних пам’яток, є вкрай незадовільним. Незважаючи на те, що в Україні, на жаль, триває масова незаконна вирубка лісів, досі не отримали статус природних парків такі учасники як Цуманська пуща на Волині, Самарський ліс на Дніпропетровщині. Триває розкрадання унікального геологічного пам’ятника ”Скам’янілі дерева” на Донеччині, у загрозливому стані знаходяться озера Солотвина на Закарпатті», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, до 7 липня 2008 року експертами буде визначено та представлено 21 об’єкт, що претендуватиме на перемогу, а 21 серпня, до Дня незалежності України, після проведення Інтернет-голосування та експертної оцінки науковців, буде визначено 7 природних чудес, що стали переможцями акції.

У свою чергу, голова Державної служби туризму і курортів Анатолій ПАХЛЯ зазначив, що нова акція приверне увагу до України багатьох іноземних туристів.

Він наголосив, що за підсумками 2007 року туристичний потік до нашої держави зріс на 22% і становив 23 млн. осіб. При цьому, за словами А.ПАХЛІ, для ще більшого зростання туристичного потоку «повинна існувати стала стратегія розвитку галузі».

Під час прес-конференції також було презентовано брошуру «Україна, якою ми мандруємо», присвячена 21 об’єкту, що увійшли до фіналу акції «7 чудес України».

М.ТОМЕНКО зауважив, що найближчим часом така брошура вийде російською та англійською мовами. Вона буде безкоштовно поширюватися у міжнародних представництвах, посольствах та аеропортах.