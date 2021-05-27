Користувачі обурилися, що на цій ділянці дороги досі не відремонтували зливову каналізацію.

У мережі показали, як у Києві після нетривалого дощу затопило дорогу в районі вулиці Газопровідної.

Одне з відео опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

"Нетривалий, але активний дощ, і ось від вулиці Туполєва до Газопровідної відразу утворилася річка. Автомобілям з низьким кліренсом (відстань між опорною поверхнею та найнижчою точкою центральної частини автомобіля) їздити тут зараз не радимо", – йдеться в підписі до відео.

Користувачі мережі обурилися, що на цій ділянці дороги досі не відремонтували зливову каналізацію, і кожен раз після дощу його затоплює:

"Там завжди так", "Щороку там таке море", "Зливова каналізація не справляється", "Там нічого не реконструювали".

За інформацією місцевих жителів, реконструкція вулиці тільки планується.

Через дощ рух рядом магістралей у центрі Києва було практично заблоковано.

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Автор: Катерина Шварц