У Святошинському районі столиці під колеса вантажівки потрапив велосипедист.
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Київської області.
В поліцію повідомили про автопригоду з потерпілим на вулиці Зодчих. На місце виїхали екіпажі патрульних, бригада швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група.
Попередньо відомо, що п'яний перехожий змінив траєкторію руху по тротуару та у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч.
Читайте також"Не розуміє, що робить": у Києві дівчина вляглася посеред дороги (відео)Внаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса вантажівки. Чоловік загинув на місці.
Подія належним чином зареєстрована у Святошинському управлінні поліції.
Після перевірки їй буде надана правова кваліфікація.
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