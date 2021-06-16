Чоловік загинув на місці.

У Святошинському районі столиці під колеса вантажівки потрапив велосипедист.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Київської області.

В поліцію повідомили про автопригоду з потерпілим на вулиці Зодчих. На місце виїхали екіпажі патрульних, бригада швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група.

Попередньо відомо, що п'яний перехожий змінив траєкторію руху по тротуару та у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч.

Читайте також"Не розуміє, що робить": у Києві дівчина вляглася посеред дороги (відео)Внаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса вантажівки. Чоловік загинув на місці.

Подія належним чином зареєстрована у Святошинському управлінні поліції.

Після перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

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Автор: Людмила Жерновська