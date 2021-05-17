У Києві на жвавій дорозі помітили велосипедиста, який відзначився незвичайним порушенням правил дорожнього руху.
Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
Інцидент зафіксували на проспекті Бажана в районі станції метро "Вирлиця". Там чоловік на двоколісному транспорті вирішив рухатися в третій смузі жвавої магістралі. При цьому він не звертав уваги на інші транспортні засоби, які були змушені значно знизити швидкість, щоб не зачепити його.
"Самотній мандрівник-велосипедист, який вирішив, що правила дорожнього руху для нього не писані", - йдеться в повідомленні.
Примітно, що на проспекті Бажана є велодоріжка.
У коментарях багато користувачів обурилися таким вчинком велосипедиста. "Новин, що поліг, ще не було?", "А потім будуть кричати "Нас вбивають!", "І що, не знайшлося бажаючих показати йому, де їздити?",- пишуть кияни.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- У центрі Києва велосипедистка на швидкості збила жінку і потрапила на відео
- У Києві в ДТП потрапили відразу три тролейбуси (фото)
- У Києві авто на швидкості збило велосипедиста і застрягло на відбійнику (фото)
- Таксист влаштував потрійну ДТП у Києві: в авто перебували двоє дітей (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram