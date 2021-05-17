Інцидент стався на столичному проспекті Бажана на Лівому березі.

У Києві на жвавій дорозі помітили велосипедиста, який відзначився незвичайним порушенням правил дорожнього руху.

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

Інцидент зафіксували на проспекті Бажана в районі станції метро "Вирлиця". Там чоловік на двоколісному транспорті вирішив рухатися в третій смузі жвавої магістралі. При цьому він не звертав уваги на інші транспортні засоби, які були змушені значно знизити швидкість, щоб не зачепити його.

"Самотній мандрівник-велосипедист, який вирішив, що правила дорожнього руху для нього не писані", - йдеться в повідомленні.

Примітно, що на проспекті Бажана є велодоріжка.

У коментарях багато користувачів обурилися таким вчинком велосипедиста. "Новин, що поліг, ще не було?", "А потім будуть кричати "Нас вбивають!", "І що, не знайшлося бажаючих показати йому, де їздити?",- пишуть кияни.

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Автор: Юрій Годован