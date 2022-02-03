Загалом у Києві до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ.

За останні сім років міські рятувальні служби Києва утричі збільшили кількість потенційних укриттів на випадок введення надзвичайної ситуації у столиці.

Про це під час доповіді на засіданні Київської міської ради повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"За останні сім років міські рятувальні служби Києва перевірили понад 11 тисяч підвалів, які могли бути потенційними укриттями. Якщо ще кілька років тому ми мали 1,5 тисячі придатних укриттів, то за ці роки їхню кількість збільшили утричі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки КМДА, у столиці до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, які розташовані на об’єктах критичної інфраструктури і призначені для захисту працюючої зміни, та майже 4500 споруд подвійного використання (355 підземних паркінгів, 256 підземних переходів та 47 заглиблених станцій Київського метрополітену, а також 3741 підвал та напівпідвал). Їхнє розташування можна побачити на карті на сайті КМДА.

Читайте такожЩо робити у разі повномасштабного вторгнення РФ: українцям представлять алгоритми дійЗагалом сили та засоби цивільного захисту Києва нараховують 13,5 тисячі людей особового складу та 782 одиниці техніки.

"Звертаю увагу, що в мирний час споруди подвійного використання можуть застосовуватись для господарської діяльності, а у разі виникнення надзвичайної ситуації балансоутримувачі та керівники закладів повинні відчинити двері та надати захист населенню", – зазначив Пантелеєв.

Нагадаємо, за інформацією журналістів, не всі адреси сховищ на мапі КМДА актуальні.

До того ж не всі бомбосховища придатні для перебування там громадян, обладнані всім необхідним (протигазами, вогнегасниками, електрогенераторами тощо). Трапляються і випадки, коли бомбосховище є, але доступу до нього немає.

Вас також можуть зацікавити новини: