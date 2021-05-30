Хоробрий киянин з'ясовував стосунки з тканим виробом в одному з дворів столиці.

У Києві очевидці зняли героїчну "битву" чоловіка і килима.

Відео опублікував "Київ Оперативний".

Сутичка сталася у столичному дворі на проспекті Правди, 68а.

На кадрах з ролика напівголий житель з палицею за поясом сміливо підходить до килима та з усієї сили б'є його правою, потім вдаряє головою. При цьому чоловік намагався вразити противника не лише силою м'язів, але й словом, емоційно щось примовляючи.

Ймовірно, на відео потрапив не весь бій, проте, судячи з усього, хоробрий киянин вирішив зрештою все-таки відступити.

"Вступив у нерівний бій з килимом? Будь готовий до поразки", - йдеться у підписі до відео.

У коментарях в соцмережах одні вирішили жартома підтримати чоловіка: "Легко писати такий пост, коли жодного разу не бився з килимом", інших герой розчарував: "Дон Кіхот уже не той", а хтось співчував очевидцям, які зняли це відео: "Іноді краще не визирати у вікно".

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Автор: Катерина Комолова