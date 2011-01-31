Начальника «Львівавтогазу» затримали на хабарі

Львів. 31 січня. УНІАН. Прокуратура Львівської області скерувала до суду кримінальну справу про обвинувачення начальника регіонального виробничого управління «Львівавтогаз» філії управління «Укравтогаз» дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» за фактом вимагання та отримання хабарів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, слідчим відділом прокуратури Львівської області закінчено досудове слідство у кримінальній справі, порушеній стосовно згаданого начальника за ч.2. ст.368 та ч.1 ст.364 КК України (одержання хабара та зловживання службовим становищем). З`ясовано, що обвинувачений зловживаючи службовим становищем вимагав та отримував у підлеглих працівників хабарі за залишення їх на займаних посадах.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, співробітники міліції «виявили та задокументували» факт вимагання та отримання 35-річним посадовцем хабаря в сумі понад 51 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що «з метою отримання незаконної винагороди протягом березня-квітня 2010 року службовець вимагав і одержував хабарі від керівників автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій регіонального виробничого управління «Львівавтогаз» Пустомитівського та Самбірського районів області за залишення їх, а також їх підлеглих, на займаних посадах та не створення перешкод в роботі».