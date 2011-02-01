На Львівщині за хабар засуджено підполковника міліції

Львів. 1 лютого. УНІАН. Набув чинності вирок Шевченківського районного суду м. Львова за кримінальною справою, порушеною проти колишнього начальника відділу у боротьбі з нелегальною міграцією ГУ МВС України у Львівській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління СБУ у Львівській області.

Правоохоронець вимагав у мешканки Львова хабар у розмірі $7 тис. за непритягнення її чоловіка до кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

У 2009 році співробітники СБУ спільно зі співробітниками внутрішньої безпеки МВС України затримали правоохоронця в його власному авто під час отримання ним чергової частини «винагороди» у розмірі $600 3200 грн. Раніше потерпіла вже передала співробітнику міліції 1000 євро та $800. До речі, підполковник за своїми службовими обов’язками не міг вплинути на хід слідства.

Суд визнав міліціонера винним у скоєні злочинів, передбачених ст.190 (шахрайство) та ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком 1 рік 2 місяці з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 1 рік та конфіскацією всього належного йому майна.