Львівська ОДА взяла під контроль ситуацію з ДТП в Польщі

Львів. 1 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК дав доручення заступнику голови Львівської ОДА Володимиру ГУБИЦЬКОМУ взяти під контроль ДТП в Польщі, в яке потрапив автобус з Львівщини. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

В автобусі було 38 людей. «Ми зв’яжемося з перевізником, родичами потерпілих щодо надання необхідної допомоги. Все, що від нас залежатиме щодо надання допомоги, ми зробимо», – наголосив Михайло ЦИМБАЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня в Польщі у ДТП потрапив автобус, який прямував з Львівщини до Словаччини. Внаслідок ДТП 1 людина загинула, 10 – травмовано. Серед поранених - двоє дорослих, яким 31 та 32 роки, та 8-річна дівчинка.

Поліція відзначає, що водій автобуса був тверезим. Відповідні польські служби ліквідовували наслідки аварії усю ніч.