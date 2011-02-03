Затримано контрабанду жіночих сумочок на 33 тис. грн

11:42, 03 лютого 2011
Львів
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Товар конфісковано

Львів. 3 лютого. УНІАН – У міжнародному пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники Львівського загону виявили контрабанду жіночих сумочок на 33 тис. грн. Про це УНІАН повідомила прес-секретар начальника Львівського прикордонного загону майор Ярослава МЕЛЬНИК.

На в’їзд в України у пункт пропуску прибув мікроавтобус під керуванням 54-річного українця, який перевозив гуманітарну допомогу з Німеччини, а саме: одяг і взуття бувшого у вжитку та нові милиці та інвалідні коляски на 6 785 євро.

Під час огляду транспортного засобу було виявлено, що серед мішків з одягом та взуттям знаходиться 16 мішків з новими жіночими сумочками в загальній кількості 171 шт. вартістю 33 450 грн.

Товар та транспортний засіб вилучено та передано на склад митниці.

Загальна сума вилученого товару склала 170 тис. грн.

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