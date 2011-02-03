У центрі Львова постав промоційний логотип міста (фото)

Львів. 3 лютого. УНІАН. Сьогодні на центральній площі Львова скульптори під керівництвом Мирослава Дедишина з криги зліпили оригінальний промоційний логотип Львова.

Логотип складається із стилізованих зображень дзвіниць центральних храмів міста та вежі міської Ратуші.

На крижаному логотипі зображено (зліва - направо): Дзвіницю Вірменського собору, Вежу Корнякта, Вежу міської ратуші, Вежу Латинської катедри, та дзвіниця монастиря Бернардинів.

Ідея зображення міських веж запозичена з Панорами Гогенберга — першого відомого зображення Львова, домінантою якого є оборонні мури, вежі і бані. Різнокольорові вежі символізують «багату архітектурну спадщину Львова, багатонаціональність культур та конфесій, котрі гармонійно розвивалися у місті від часу його заснування».

Під зображенням веж міститься напис «Львів відкритий для світу» (в англійському варіанті — «Lviv open to the world»), що є неофіційним девізом міста. Автором логотипу є Юрій Крукевич.

Фото Євгенія Кравса

